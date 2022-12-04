İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında Bahreyn’e geldi. Söz konusu ziyaret, İsrail’den Bahreyn’e Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında Bahreyn’e geldi. Söz konusu ziyaret, İsrail’den Bahreyn’e Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

İlişkilerin normalleştirilmesi yönünde 2020’de imzalanan anlaşmanın ardından İsrail’den Bahreyn’e Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bahreyn’in başkenti Manama’daki El-Kudaybiye Sarayı’nda Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile görüştü. Herzog’a ziyaretinde ekonomi ve sanayi sektöründen isimlerden oluşan bir heyet eşlik ediyor.

Ziyaret ile ikili ilişkilerin güçlenmesini umduğunu belirten Kral Hamad, Bahreyn’in Filistin halkının meşru haklarını garanti eden adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa verdiği desteği vurguladı. Herzog sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bahreyn Krallığı topraklarında, Bahreyn Kralı’nın yanında milli marşımız Hatikva’yı duymak çok dokunaklı. Müttefiklerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeli ve barış çemberini bölgedeki diğer halkları da kapsayacak şekilde genişletmeye çalışmalıyız” ifadelerini kullanarak, “Ziyaretim, İsrail’in Bahreyn ile savunma, ticaret, turizm ve çevre alanlarında ortaklıklar da dahil olmak üzere ilişkilere verdiği önemi gösteriyor. Barışımız stratejiktir. Uluslarımıza ve bölgedeki tüm halklara katkıda bulunuyor. Böylece tüm vatandaşlar barışın meyvelerinden faydalanabilir” dedi.

Herzog, Bahreyn’in ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek ve BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.