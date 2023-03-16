İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu protesto eden göstericiler Hayfa Limanı’nı abluka altına alırken, Kudüs sokaklarını pembe ve kırmızı renge boyadı.

İsrail genelinde Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformu protestoları sürüyor. Sabah saatlerinde donanma gazilerinden oluşan bir grup, teknelerle Hayfa limanına yelken açtı ve "Denizciler diktatörlüğe doğru yelken açmayı reddediyor" diyerek ticari gemilerin limana girişini kapattı. Yargıtay binasına giden yol kırmızı ve pembe renge boyandı. Polis, belediye çalışanı kılığında ve yüzleri maskeli olarak Kudüs’teki ana yolları boyadıklarından şüphelenilen 5 göstericiyi tutukladı.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "Polise karşı şiddeti, yol kesmeyi veya kanun ihlalini kabul etmeyeceğiz. Gösteri hakkı anarşi hakkı değildir" demişti.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bazı göstericilerin polise taş attığını ve polisin "anarşistlerin" isyan çıkarıp yolları kapatmasını engellemek için elindeki tüm araçları kullanacağını ifade etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD’nin yasayı erteleme ve müzakere etme çağrılarına rağmen Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren reformun yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor. İsrail’in yazılı bir Anayasa’sı bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.