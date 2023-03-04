İsrail’de binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu protesto ediyor.

İsrail’de binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu protesto ediyor.

İsrail genelinde Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformu protestoları sürüyor. Ülkede Bat Yam’da dahil olmak üzere Kfar Saba, Be’er Sheva, Efrat, Netanya, Herzliya ve Beit Shemesh, Hayfa, Kudüs, Herzliya, Ramat Hasharon, Kiryat Tebon, Kfar Saba, Rehovot, Nes Tsiuna, Ra’anana, Beersheba ve Holon’da protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerde binlerce İsrailli, ellerindeki İsrail bayrakları ile Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerine tepki gösterdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD’nin yasayı erteleme ve müzakere etme çağrılarına rağmen Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren reformun yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor. İsrail’in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.