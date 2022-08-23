İsrail’de AIR şirketi tarafından, bireysel tüketiciler için geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı, geçtiğimiz günlerde düzenleyicilerle birlikte ilk kalkış testini başarıyla tamamladı.

İsrail’de AIR şirketi tarafından, bireysel tüketiciler için geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı, geçtiğimiz günlerde düzenleyicilerle birlikte ilk kalkış testini başarıyla tamamladı.

İsrail’de üretilen uçan araç ilk testi geçti. Girişim şirketi olan AIR tarafından bireysel tüketiciler için geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı geçtiğimiz günlerde düzenleyicilerle birlikte ilk kalkış testini başarıyla tamamladı.

Şirket, tüketici pazarı için ilk tasarımları tanıttıktan sonra geçtiğimiz sene ekim ayında tamamen elektrikli iki koltuklu bir eVTOL olan AIR ONE adlı araç için ön siparişleri kabul etmeye başladı.

Şirket, aracın 1 saatlik uçuş süresi ile saatte 250 kilometreye varan hızda tek bir şarjla 177 kilometre mesafe uçabildiğini belirterek, kolay park etmek için katlanabilir kanatlara ve herhangi bir düz yüzeyden kalkış veya iniş yeteneğine sahip olduğunu aktardı.

“Gerçekten uçan gerçek araçlara sahip 20’den az şirket var”

AIR CEO’su ve Kurucu Ortağı Rani Plaut yaptığı açıklamada, "Diğer şirketlerle birlikte bu işe öncülük ediyoruz, başka ABD’li şirketler, Çinli şirketler, Alman şirketler de var ama fazla da yok. Demek istediğim, insanlar üç ya da dört yüz eVTOL şirketi olduğunu söylüyor, uygulamada gerçekten uçan gerçek araçlara sahip 20’den az şirket var. Uçuşu bütün boyutlarıyla ele alan, dünyada üç veya dört şirketten bahsediyoruz. Ana engel ve ana zorluk, elbette, düzenleme. Bu araçların sertifikasyonu yeni olduğu için uzun sürüyor. 2-2,5 yıldır bu sürecin içindeyiz ve bitirmemize daha 2 yıl var diyebilirim. İyi haber şu ki, düzenleyiciler bu çözüme çok olumlu bakıyor. Tüm şirketlere çok yardımcı oluyorlar" dedi.