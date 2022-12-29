İsrail’de seçimleri kazanan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu yemin ederek 6. kez başbakan olarak göreve başladı.

İsrail’de seçimleri kazanan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu yemin ederek 6. kez başbakan olarak göreve başladı.

İsrail’de 1 Kasım’daki seçimlerde galip gelen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu 37. hükümeti kurdu. İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı ve en sağcı hükümetin lideri Netanyahu, yemin ederek 6. kez başbakan olarak göreve geldi. Netanyahu’nun ardından kürsüye çıkan bakanlar da yemin ederek görevlerine resmi olarak başladı. Netanyahu’nun kabinesinde 5’i kadın toplam 31 bakan bulunuyor.

Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, eski Başbakan Yair Lapid’in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.

Netanyahu hükümeti kurması için 21 Aralık gece yarısındaki sürenin bitmesine dakikalar kala İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u arayarak kabinenin hazır olduğunu bildirmişti. Netanyahu’nun basın ofisinden yapılan açıklamada Herzog ile görüşmesinde Netanyahu, "Seçimlerde kazandığımız halk desteği sayesinde, tüm İsrail vatandaşlarına hizmet edecek bir hükümet kurmayı başardığımı size bildirmek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet karşıtları sokağa döküldü

İsrail parlamentosu Knesset’in önünde toplanan yüzlerce protestocu ise Netanyahu’nun yemin ederek yeni hükümeti kurmasını protesto etti. Ellerindeki İsrail bayrakları ile slogan atan protestocular, "Karanlığı kov", "Bibi ve Ben Gvir demokrasiyi yok ediyor" diyerek hükümete çağrıda bulundu.