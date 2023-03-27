İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik devam eden protesto ve grevler nedeniyle başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda tüm uçuşlar durduruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saat 11.00’de yapılması planlanan konuşmasının ertelendiği bildirildi.

İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik kitlesel protestolar sürüyor. İsrail’deki Havalimanı Çalışanları Sendikası, hükümetin yargı düzenlemesini askıya almaması üzerine greve gittiklerini duyurdu. İşçi sendikası Hastadrut, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndaki işçi sendikası tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu. İsrail basınında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saat 11.00’de yapılması planlanan konuşmasının iktidar partisindeki anlaşmazlık nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Tepki çeken yargı reformu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis’te yapılan oylamada kabul edilmişti.