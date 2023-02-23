İsrail yönetimi, Umman’ın hava sahasını İsrail hava yollarına açtığını duyurdu.

İsrail yönetimi, Umman’ın hava sahasını İsrail hava yollarına açtığını duyurdu.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, Körfez ülkesi Umman’ın İsrail uçaklarına hava sahasını açtığını bildirdi. Kararın ABD’nin arabuluculuğuyla alındığını belirten Bakan Cohen, “Bu, İsrail ekonomisi ve İsrailli turistler için önemli ve tarihi bir karar” ifadelerini kullandı. Cohen kararla birlikte İsrail’den Asya’ya olan yolculuk süresinin kısalacağını, uçuş maliyetlerinin düşeceğini ve İsrailli şirketlerinin daha rekabetçi olacağını vurguladı.