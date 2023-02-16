İsrail havayolu şirketi Israir, ara verdiği Türkiye uçuşlarına Tel Aviv-İstanbul seferleriyle yeniden başladı.

İsrail havayolu şirketi Israir, ara verdiği Türkiye uçuşlarına Tel Aviv-İstanbul seferleriyle yeniden başladı.

İsrailli hava yolu şirketi operasyon maliyetleri nedeniyle Türkiye uçuşlarına 2007’de son vermişti. Şirket, Tel Aviv ile İstanbul arasında seferlere bugün başladı. Türk ve İsrail bayrakları ile Türkiye’den motiflerin bulunduğu uçağın üzerine Türkçe ve İbranice "Kardeşlik ve dayanışma, gelecekte barış" mesajlarının yazıldığı görüldü. İsrail havayolu şirketinin uçuşlarına başlamasıyla İstanbul Havalimanı’na uçuş yapan hava yolu şirketi sayısı 96’ya yükseldi.