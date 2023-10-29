İsrail tankları Gazze Şeridi’nin Beyt Hanun’a ait tarım arazilerinde hazır şekilde bekletiliyor.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 23’üncü günde devam ederken, İsrail’in Sderot kenti yakınlarındaki Gazze Şeridi’nde yer alan Beyt Hanun’a ait tarım arazilerinde çok sayıda İsrail tankı hazır şekilde bekletiliyor. Tankların haricinde zırhlı iş makinalarının da bölgede olduğu görüldü. İsrail’e ait askeri helikopter ise Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.