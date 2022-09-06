Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu.

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu.

İsrail, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı. Düzenlenen hava saldırısında havalimanının pistinin zarar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı aktarıldı. İsrail’in hava saldırısını Lazkiye’nin batısından Akdeniz üzerinden yerel saatle 20.16’da düzenlediği ifade edildi.

Öte yandan İsrail, 31 Ağustos’ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam’ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.