İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’a düzenlenen saldırılarda son 48 saatte 3 Hizbullah komutanının öldürüldüğü belirtildi.

İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), son 48 saatte düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın Jibchit, Jouaiyya ve Kana bölge komutanlarının öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen komutanların kendi bölgelerinden İsrail’e roket ve füze fırlatılmasından sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca son bir günde Lübnan’ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarında yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah’a ait tünel ve silah depolarını da imha ettiği belirtildi.

Tyre kentine tahliye emri

Saldırı bölgesini genişleten İsrail ayrıca Lübnan’ın güneyindeki Tyre (Sur) kentindeki birkaç mahalleye tahliye çağrısında bulundu. IDF Sözcüsü Avichay Adraee konuya ilişkin açıklamasında, “Belirtilen alandan hemen uzaklaşarak, kuzeye, Avali Nehri’ne doğru gitmelisiniz. Hizbullah tesislerinin ve silahlarının yakınında olan herkes hayatını tehlikeye atıyor” ifadesini kullandı.