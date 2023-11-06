İsrail, Gazze’nin tek psikiyatri hastanesi ve göz hastanesinin yanı sıra Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne ait binanın çatısında bulunan güneş panellerini vurdu.

İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze saldırılarında hastaneleri hedef almaya devam ediyor. İsrail, Gazze’nin tek psikiyatri hastanesi ve göz hastanesini vurdu. Psikiyatri hastanenin büyük bir kısmı hasar gördü.

Öte yandan, İsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne ait binanın çatısında bulunan güneş panellerini vurdu. Saldırıda, çatıdaki çok sayıda güneş paneli hasar gördü.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 104’ü çocuk olmak üzere 10 bin 22’ye ulaştığı ifade edildi.