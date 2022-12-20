İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yahudi Medya Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Nükleer anlaşmayı kabul etmesi için İran’a baskı yapma zamanı" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yahudi Medya Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Nükleer anlaşmayı kabul etmesi için İran’a baskı yapma zamanı" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail basın ofisi tarafından düzenlenen Yahudi Medya Zirvesi’ne katıldı. Gantz, uluslararası toplumdaki ortakları İran’la ilgili koordineli şekilde hareket etmeye çağırarak, "İran, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda Rusya’ya silah sağladığı iddiasıyla şu anda içeride sosyo-ekonomik zorluklarla ve dışarıdan gelen baskılarla karşı karşıya. Ortaklarımızla askeri, istihbarat ve diplomatik işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Yahudi örgütleriyle bağlantı kurmanın ve bu sorunla ilgili diyalogu geliştirmenin yollarını bulmalıyız. Güç kullanmanın ve gücün neler yapabileceğini göstermenin zamanı geldi. İran’a gelişmiş bir nükleer anlaşma için baskı yapma zamanı" ifadelerini kullandı.

UAEA’nın İran kararı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’da kuruma bildirilmeyen 3 yerde uranyum izleri bulunduğunu tespit etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Tahran yönetiminin soruşturma kapsamında verdiği bilgileri yeterli bulmayan UAEA, ilk olarak 8 Haziran’da İran aleyhinde karar almıştı. 2 Kasım’da Viyana’da İran heyeti ve UAEA arasında yapılan görüşme sonrasında Tahran yönetiminin yanıtları bir kez daha yetersiz bulunmuştu. Bunun üzerine 17 Kasım’da UAEA Yönetim Kuruluna sunulan ve "İran’ın UAEA ile derhal iş birliği yapmasını" içeren karar oy çokluğuyla kabul edilmişti. İran’dan bildirilmemiş 3 yerde bulunan uranyum izlerinin varlığına yönelik kabul edilebilir bir açıklama yapması istenmişti.