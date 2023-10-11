İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birliklere, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz” dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birliklere, taarruz emri verdi. Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz” ifadelerini kullanarak, “Burada gerçeği değiştirme yeteneğine sahip olacaksın. Hamas, Gazze’de bir değişiklik istedi, düşündüğünden 180 derece değişecek” dedi.

Hamas’ın pişman olacağını aktaran Gallant, Gazze’nin asla eski haline dönmeyeceğini öne sürdü.