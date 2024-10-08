Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.

Haberlerde, ayrıca İsrail’in saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü.