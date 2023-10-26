Gazze Şeridi’nde Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh’un ailesinin öldüğü saldırıda yıkılan binanın enkazında 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırıları 20’inci gününde sürüyor. İsrail ordusunun bölgede yerleşim yerleri, hastane, cami, kilise olmak üzere ayrım gözetmeksizin düzenlediği hava saldırılarında 7 bin 28 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in dün Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği ve Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh’un eşi ile 2 çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda yıkılan binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkaz altında en az 20 kişinin olduğu belirtilirken, bölge halkı da arama çalışmalarına destek veriyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Ahmed Al-Adawi, İsrail savaş uçaklarının Awad ailesine ait binayı hedef almadan önce Wael Dahdouh’un eşi ve 2 çocuğunun binaya geldiğini söyledi. Saldırının gerçekleştiği binada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40’tan fazla kişinin bulunduğunu ifade eden Al-Adawi, ayrıca İsrail’in saldırıları sonucu Miqdad, Abu Oreiban, Madi ailelerine ait binaların da yıkıldığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerden 2 bin 913’ünün çocuk, bin 709’unun kadın olduğu kaydedilirken toplam 18 bin 484 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Ayrıca İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 23 gazeteci yaşamını yitirdi.