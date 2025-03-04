İsrail ordusu, Suriye’de eski rejime ait silahların depolandığı bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordusu bir kez daha Suriye’yi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lazkiye’ye bağlı Kardaha ilçesinde bulunan eski Suriye rejimine ait silahların depolandığı bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. "Son gelişmeler nedeniyle bölgedeki askeri altyapının vurulmasına karar verildi" denilen açıklamada, "IDF bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ederek İsrail’in güvenliği için gerekli adımları atacaktır" ifadeleri kullanıldı.