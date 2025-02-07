İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki Hizbullah’a ait iki askeri hedefe yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan topraklarındaki Hizbullah’a ait iki askeri hedefe hassas hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Vurulan hedeflerin Hizbullah’a ait silahları barındırdığı ve "ateşkesi ihlal ettiği" iddia edilen açıklamada, "İsrail’e yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek üzere operasyonlarımıza devam ediyoruz. İsrail, ateşkes anlaşmasına uygun olarak Hizbullah terör örgütünün gücünü yeniden kazanma girişimlerini engelleyecektir" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada paylaşılan ve Bekaa Vadisi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde ise İsrail ordusunun dağlık bir bölgeye hava saldırıları gerçekleştirdiği görüldü.