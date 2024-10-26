İsrail ordusu, İran’ın aylardır devam eden saldırılarına yanıt olarak İran’daki askeri hedeflere hassas saldırılar başlatıldığını açıkladı.

Filistin, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’den Orta Doğu’da gerilimi daha da artıracak bir hamle geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, yayınladığı video mesajda “İran rejiminin İsrail’e karşı aylardır devam eden saldırılarına yanıt olarak, İran’daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini” açıkladı. İran ve bölgedeki vekillerinin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e İran topraklarından doğrudan yapılanlar da dahil olmak üzere 7 cepheden saldırılar düzenlediğini iddia eden Hagari, “Dünyadaki diğer egemen ülkeler gibi, İsrail Devleti’nin de yanıt verme hakkı ve görevi vardır” ifadelerini kullandı. “Savunma ve saldırı yeteneklerimiz tamamen harekete geçirilmiştir” diye Hagari, “İsrail Devleti’ni ve İsrail halkını savunmak için gereken her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırılar kapsamında Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı Operasyon Merkezi’nde bulunduğu kaydedildi.

İsrail’in saldırılarını doğrulayan resmi İran basını ise, Tahran’da duyulan patlama seslerinin ülkenin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığını duyurdu. Mehrabad ve İmam Humeyni havaalanlarında durumun normal olduğu belirtilirken, Tahran’ın farklı bölgelerinde meydana geldiği iddia edilen patlamaların görüntüleri ise sosyal medyada yayınlandı.