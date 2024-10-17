İsrail ordusu, Gazze’deki saldırılar sırasında Hamas lideri Yahya Sinwar’ın hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin araştırıldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "IDF’nin Gazze’deki operasyonları sırasında 3 terörist ortadan kaldırıldı. Teröristlerden birinin Yahya Sinwar (Hamas lideri) olma ihtimali araştırılıyor. Bu aşamada teröristlerin kimliği tespit edilemiyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca saldırının gerçekleştirildiği bölgede rehinelerin varlığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Haniye’nin yerine gelmişti

Yahya Sinwar, İran’ın başkenti Tahran’da 31 Temmuz’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine gelmişti.