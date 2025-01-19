İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden serbest bırakılan 3 İsrailli esirin İsrail topraklarına giriş yaptıkları ana ait görüntüleri paylaştı.

Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. İsrail ordusu, serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher’in İsrail topraklarına giriş yaptıkları ana ait görüntüleri paylaştı.

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Ordu, esirlerin sınır bölgesinde anneleri ile bir araya geldiğini aktararak, hastanedeki muayenenin ardından diğer aile üyeleriyle bir araya geleceklerini ifade etti.

Kaynak: iha