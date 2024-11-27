ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Lübnan hükümetlerinin ABD’nin ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurarak, “Bugün sağlanan anlaşma çerçevesinde, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar, bugün sabah yerel saatle 04.00’te sona erecek” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’ın bahçesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bugün, Orta Doğu’dan güzel haberlerim var. Az önce Lübnan ve İsrail başbakanlarıyla konuştum. Hükümetlerin, İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirmek için ABD’nin önerisini kabul ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın taraflar arasında on yıllardır görülen en kanlı çatışma olduğunu ve Hizbullah’ın Hasan Nasrallah dahil birçok üst düzey liderini kaybettiğini vurgulayan Biden, bölgede sürdürülebilir güvenliğin savaş alanında sağlanamayacağını ve bu nedenle ekibini İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanması için görevlendirdiğini ifade etti.

Biden, “Bugün sağlanan anlaşma çerçevesinde, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar, bugün sabah yerel saatle 04.00’te sona erecek. Bu anlaşma, düşmanlıkların kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır” dedi.

Hizbullah’ın tekrar güç kazanarak İsrail için tehdit oluşturmasına izin verilmeyeceğini ve Lübnan’da devlete bağlı güvenlik güçlerinin sahada kontrolü yeniden sağlayacağını vurgulayan Biden, “Önümüzdeki 60 gün içerisinde, İsrail kademeli olarak geride kalan güçlerini çekecek. Yakın zaman içerisinde her iki taraftan siviller, yaşadıkları yerlere güvenli bir şekilde dönme imkanı elde ederek evlerini, okullarını, çiftliklerini, iş yerlerini ve hayatlarını yeniden inşa etmeye başlayabilecekler” dedi.

Anlaşmanın uygulanmasını sağlama taahhüdü

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın bir şiddet döngüsüne dönüşmesine izin vermeme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Biden, “Bu nedenle ABD, Fransa ve diğer müttefiklerin tam desteğiyle, bu düzenlemenin, bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlamak için İsrail ve Lübnan ile birlikte çalışma taahhüdünde bulundu” dedi.

Bu çerçevede Lübnan’ın güneyine Amerikan askerlerinin konuşlandırılmasının söz konusu olmadığını belirten Biden, “Bunun yerine, Fransa ve diğer müttefiklerle birlikte, bu anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli yardımı sağlayacağız. Eğer Hizbullah veya herhangi başka bir taraf anlaşmayı bozarsa ve İsrail için gerçek bir tehdit oluşturursa, İsrail, tıpkı her ülke gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını saklı tutacaktır” dedi.

Türkiye, Mısır, Katar’ın desteğiyle Gazze’de ateşkes teşebbüsü

Lübnan halkı gibi Gazze halkının da savaşın sona ermesini ve güvenli bir geleceği hak ettiğini vurgulayan Biden, “Gazze halkı cehennemi yaşadı. Dünyaları bütünüyle yıkıldı. Gazze’de çok ama çok fazla sivil acı çekti” dedi.

Hamas’ı elindeki rehineleri serbest bırakmaya çağıran Biden, “Artık Hamas’ın bir seçim yapması gerekiyor. Tek çıkış yolları, Amerikan vatandaşları dahil ellerinde tuttukları rehineleri serbest bırakmaları. Bu süreç, çatışmaların sona ermesini ve insani yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır” dedi.

ABD’nin Gazze’de ateşkes sağlanması için de bir girişimi olacağını haber veren Biden, “ABD, önümüzdeki günlerde, Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleri ile birlikte, ateşkes sağlanması için yeni bir teşebbüsü olacak” dedi.

Açıklama, İsrail’in anlaşmayı onaylamasıyla birlikte geldi

Biden’ın açıklaması, İsrail kabinesinin Başbakan Binyamin Netanyahu’nun çağrısıyla ateşkes anlaşmasını onaylamasıyla birlikte geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ulusal güvenlik kabinesi, ateşkes anlaşmasını 10’a karşı 1 oyla kabul etti. Açıklamada, “İsrail, sürece ABD’nin sağladığı katkıyı takdir etmekte ve güvenliği aleyhindeki herhangi bir tehdide karşı eyleme geçme hakkını saklı tutmaktadır” denildi.

İsrail kabinesinde ateşkes anlaşmasına destek vermeyen tek bakanın Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir olduğu bildirildi.