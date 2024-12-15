Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma süreci hakkında 16 soru ve cevaba yer verdiği geniş kapsamlı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile ithalat ve ihracat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduklarını açıkladı.

Türkiye’nin İsrail ile Ticareti Durdurma Süreci Hakkında Kapsamlı Bilgi Notu hazırlayan bakanlık, gün gün kronolojiyi raporlaştırdı.

İşte 16 soru ve cevaptan oluşan o raporun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.