Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma süreci hakkında 16 soru ve cevaba yer verdiği geniş kapsamlı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile ithalat ve ihracat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduklarını açıkladı.

Bakan Bayraktar’dan istihdam müjdesi: "250 personel alacağız" Bakan Bayraktar’dan istihdam müjdesi: "250 personel alacağız"

Türkiye’nin İsrail ile Ticareti Durdurma Süreci Hakkında Kapsamlı Bilgi Notu hazırlayan bakanlık,  gün gün kronolojiyi raporlaştırdı.

İşte 16 soru ve cevaptan oluşan o raporun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: igf