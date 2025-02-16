MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir."
Mart ayında görevi bırakacak olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 17-20 Şubat tarihleri arasında ABD’ye resmi ziyaret düzenleyecek.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, görevini bırakmadan önce ABD’yi ziyaret edecek. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halevi’nin 17-20 Şubat tarihleri arasında ABD’ye resmi ziyaret düzenleyeceği bildirilerek, Halevi’nin kilit stratejik ve operasyonel konuları görüşmek üzere üst düzey ABD’li komutanlarla bir araya geleceği aktarıldı.
Halevi, 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada 7 Ekim 2023’teki olaylardaki başarısızlıktan sorumlu olduğunu belirterek, 6 Mart’ta görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
Kaynak: iha