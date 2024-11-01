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İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezine düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze’nin merkezindeki Deir el-Balah kenti, Nuseyrat Mülteci Kampı ve El-Zawayda bölgesinde evleri vurdu. Yerel kaynaklar, bombardımanda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 47 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını aktardı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Deir el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: iha