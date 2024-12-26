Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 201’e yükseldiğini belirtti.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki yoğun saldırılarına devam ederken, bölgedeki gerçekliği dünyaya servis etmeye çalışan gazeteciler de bombaların hedefi oluyor. Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 201’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, “Hükümet Medya Ofisi, İsrail işgalinin Filistinli gazetecileri hedef almasını, öldürmesini ve suikast düzenlemesini en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu iğrenç ve vahşi suçun işlenmesinden İsrail işgalini, Amerikan yönetimini ve Birleşik Krallık, Almanya ile Fransa gibi soykırım suçuna iştirak eden ülkeleri tamamen sorumlu tutuyoruz” denildi.

Ofis ayrıca uluslararası topluma İsrail’in işlediği suçların uluslararası mahkemelerde yargılanması ve “işgal suçlularının” adalete teslim edilmesi çağrısında bulunulurken, “Soykırım suçunu durdurmak için ciddi ve etkili bir baskı uygulamaya ve Filistin’deki gazeteciler ile medya çalışanlarını korumaya ve onları öldürme suçunu durdurmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.