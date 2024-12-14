Balah kentindeki belediye binasına düzenlediği hava saldırısında aralarında Belediye Başkanı Diab al-Jarro’nun da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri, son olarak bölgenin merkezindeki Deir el-Balah kentini hedef aldı. Belediye binasına yönelik düzenlenen hava saldırısında aralarında Deir el-Balah Belediye Başkanı Diab al-Jarro’nun da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti. Belediye binasının sivillerin yoğun olduğu pazarın yakınlarında bulunması nedeniyle çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail’in daha önce 2 kez suikast girişiminde bulunduğu Jarro, Maghazi Mülteci Kampı, Nuseyrat Mülteci Kampı ve Al-Zahra şehri belediye başkanlarının ardından İsrail saldırılarında ölen 4. başkan oldu.

Kaynak: iha