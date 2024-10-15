İsrail’in Gazze’deki 2 ayrı bölgeye düzenlediği hava saldırılarında en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu Filistin’de yine sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi’ndeki Bani Suheyla şehrinde bulunan bir eve yönelik hava saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir binayı hedef alan hava saldırısında ise en az 4 kişinin öldüğü belirtildi. İki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Ölü sayısı 42 bini aşmıştı

İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında defalarca kez Filistinli sivilleri hedef almıştı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 289’a, yaralı sayısının da 98 bin 684’e yükseldiği bildirilmişti.