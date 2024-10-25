İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda en az 20, Han Yunus kentinde 38, Beyt Lahya’da ise 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 385 gündür devam ediyor. İsrail gece saatlerinden sabah saatlerine kadar Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 14’ü çocuk olmak üzere 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar ve cansız bedenler kentteki Nasser Hastanesi’ne götürüldü. İsrail’in saldırısı kentte büyük bir yıkıma yol açarken Gazzeliler, İsrail’in saldırı öncesi uyarıda bulunmadığını belirtti.

İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nı da hedef aldı. Yerel kaynaklara göre saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde iki evi vurdu. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail Kemal Adwan Hastanesi’ni kuşattı

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde saldırı başlattığı Beyt Lahya’daki Kemal Adwan Hastanesi’ni kuşatma altına aldı. Sivil savunma tarafından yapılan açıklamada, kuşatma nedeniyle 150’den fazla hasta ve personelin hastanede mahsur kaldığı belirtildi. Hastanedeki ana oksijen istasyonunun İsrail güçleri tarafından bombalanması nedeniyle çocukların öldüğü, sağlık çalışanlarının yaralandığı öğrenildi.