İsrail, Batı Şeria’daki Filistinli yetkililere, 620 tutuklunun serbest bırakılmasının TSİ 21.00’e ertelendiğini bildirdi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Hamas’ın bugün ateşkes anlaşması çerçevesinde 6 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail, yapması gereken 620 tutuklunun serbest bırakılması adımını erteledi. Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail, Batı Şeria’daki Filistinli yetkililere tutukluların serbest bırakılmasının TSİ 21.00’e ertelendiğini bildirdi.

İsrail medyasına göre ise, İsrailli bir kaynak Filistinlilerin serbest bırakılmasındaki erteleme ile ilgili olarak, "Netanyahu’nun güvenlik toplantısının bu akşam sonuçlanmasının ardından, sonraki adımlarla ilgili bir karar verilecek ve esirlerin iadesinin tamamlanması bu aşamada kalacak" açıklamasını yaptı.