İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna’ya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna’ya geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıl dönümüne yaklaşıldığı şu günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere başkent Kiev’e geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Cohen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşım Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine, Ukrayna’ya yardımlarımızın devam ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna’nın barış girişimini desteklediğimizi ilettim. İran terörüyle mücadelenin yanı sıra iş birliğini artırmak için yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. İsrail, geçmişte yaptığı gibi bugün de Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.