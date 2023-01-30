ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı Mısır’ın ardından geldiği İsrail’de temaslarına devam ediyor. Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmelerinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Herzog yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail’in en yakın müttefiki olduğunu belirterek, “ABD ile bağlarımız son derece güçlü, hatta siyaseti ve çağı aşıyor diyebilirim” dedi.

Blinken ise yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs’teki yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde sinagoga düzenlenen ve 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırıya değinerek, “Terörle mücadele söz konusu olduğunda İsrail’le, tüm İsrail halkıyla güçlü dayanışmamızı biliyorsunuz ve bu konuda da her zaman olduğu gibi yanınızdayız. Başbakanla, Dışişleri Bakanıyla çok güzel sohbetlerim oldu ama sizinle vakit geçirebilmek ayrı bir zevk” dedi.

Blinken’ın İsrail’deki temaslarının ardından yarın Filistin’e geçmesi ve Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.