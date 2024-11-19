İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezine düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Orta Doğu’daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut’un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi. Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını belirtirken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.