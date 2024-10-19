İsrail güçlerinin Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzeyinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Jounieh kentinde düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan’a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin başkent Beyrut’un kuzeyinde yer alan ve Hristiyanların çoğunlukta olduğu Jounieh şehrindeki bir araca saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybetti aktarıldı. Saldırının, başkenti ülkenin kuzeyine bağlayan bir otoyolda gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu, İsrail güçlerinin söz konusu bölgeye gerçekleştirdiği ilk saldırı oldu.