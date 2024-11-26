İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yoğun hava saldırısı başlattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulması beklenirken Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yoğun saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Beyrut’taki 20 noktaya 8 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.