İsrail hükümeti, 27 Kasım’da Hizbullah ile yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca 26 Ocak Pazar günü çekilmesi gereken Lübnan’ın güneyinden çıkmayacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 26 Ocak Pazar günü Lübnan’ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun bölgede kalmaya devam edeceği bildirildi. Lübnan ordusunun henüz güneyde tam kontrol sağlamadığı ve Hizbullah güçlerinin Litani Nehri’nin kuzeyinden tamamen çekilmediği öne sürüldü. Açıklamada, "Lübnan devleti ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulamadığı için İsrail birliklerinin kademeli olarak çekilmesi devam edecek" denildi. Son tarihe kadar tam çekilme yerine aşamalı bir çekilme olacağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail ordusunun çekilme süreci, Lübnan ordusunun Lübnan’ın güneyine konuşlanması ve anlaşmayı tam ve etkili bir şekilde uygulamasına, Hizbullah’ın ise Litani Nehri’nin ötesine çekilmesine bağlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan dün Hizbullah, İsrail ordusunun güneyde 60 günden fazla kalmasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail’e 60 gün süre verilmişti

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00’te yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre İsrail’in 60 gün içinde Lübnan’dan tamamen çekilmesi, bölgeye Lübnan ordusunun konuşlanması ve Hizbullah’ın Litani Nehri’nin kuzeyinden çekilmesi gerekiyor.