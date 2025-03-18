İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar, İstanbul’da bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla, İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıları protesto etmek için İstanbul Levent Metro önünde toplanan grup, İsrail Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında emniyet ekipleri gruba eşlik etti. Eylemciler, Büyükdere Caddesi’nde bir şeridi kapatarak yürüyüşünü gerçekleştirdi. Kalabalık, yürüyüş esnasında "Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot" "Nehirden denize özgür Filistin" gibi sloganlar atarak ilerledi.

İsrail Başkonsolosluğu önünde grup adına basın açıklamasını okuyan Nimet Yallıaltın, "Siyonist işgal devleti İsrail, Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım saldırılarında, açıkladığı hiçbir hedefine ulaşamadan imzaladığı ateşkes anlaşmasını bozdu ve Gazze’deki soykırıma devam edeceğini ilan etti. Dün gece, uykusundaki yüzlerce Filistinliyi katlederek yaptığı saldırı işgalci rejimin katliam üzerine kurulu karakterini bir kez daha ortaya koydu. Bu rejim, başta ABD olmak üzere dünyadaki egemen kapitalist düzenin onayı ve desteğiyle hiçbir insani hukuka aldırış etmeden 1 buçuk yıldır Filistin’de en ağır savaş suçlarını işliyor. Ancak devam eden bu vahşi saldırganlık Filistin halkının iradesini teslim alamadı ve alamayacak" dedi.

İsrail’in ateşkes boyunca anlaşmaya uymadığını ifade eden Yallıaltın, "Geçici ateşkesin sürdüğü geçtiğimiz 2 ay boyunca işgal devleti anlaşmadaki hiçbir taahhüdüne uymadı ve Gazze üzerindeki ablukasına bütün şiddetiyle devam etti. İşgal rejimi bu süreçte, günlük hayatın sürmesi için gerekli yakıt, elektrik, gıda ve ilaçların Gazze’ye girişini engellemeyi sürdürdü. Açlık ve soğuk işgal devleti tarafından Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanıldı. Filistin direnişi ateşkesin tüm şartlarına riayet etmesine rağmen ve anlaşmaya göre Gazze’deki işgalin bitmesi gerekirken, işgal devleti Gazze’den çekilmeyip, silah ve saldırganlıkla başaramadığı siyonist esirleri teslim almayı amaçladı ve bu süreçte ABD’nin sınırsız desteğini aldı" dedi.

Grup basın açıklaması sonrası sloganlar atarak dağıldı.