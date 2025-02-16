İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği basın toplantısında, "Ortak bir stratejimiz var ve bu stratejinin ayrıntılarını her zaman kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız. Eğer esirlerimizin sonuncusuna kadar serbest bırakılmazlarsa kesinlikle açılacaklar" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Orta Doğu turu çerçevesinde dün geldiği Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump için "İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu en büyük dost" ifadelerini kullanan Netanyahu, Rubio ile birçok konuda verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Netanyahu, "İsrail ve ABD İran tehdidine karşı omuz omuza durmaktadır. Ayetullahların nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca İran’ın bölgedeki saldırganlığının geriletilmesi gerektiği konusunda da hemfikiriz. Trump’ın desteğiyle işi bitirebiliriz ve bitireceğiz" dedi.

Dün serbest bırakılan 3 İsrailli esire değinen Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, ABD’li Bakan Rubio’ya da "İsrail’in Gazze’deki politikasının ilerlemesine verdiği açık destek" için teşekkür etti. Trump ile Gazze konusunda tam bir iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını aktaran Netanyahu, "Ortak bir stratejimiz var ve bu stratejinin ayrıntılarını her zaman kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız. Eğer esirlerimizin sonuncusuna kadar serbest bırakılmazlarsa kesinlikle açılacaklar" diye konuştu.

"İsrail, Suriye’nin güneybatısında herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasını önlemek için harekete geçecektir"

İsrail’in tüm esirleri geri getirmek ve Gazze’nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak gibi savaş hedeflerine ulaşacağına dair söz veren Netanyahu, ABD’nin "açık desteğinin" İsrail’in bu hedeflere daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacağını ifade etti. Netanyahu, Rubio ile "Trump’ın Gazze’ye, Gazze’nin geleceğine yönelik cesur vizyonunu ve bu geleceğin gerçeğe dönüşmesini sağlamak için birlikte nasıl çalışabileceklerini" ele aldıklarını belirtti. Rubio ile görüşmesinde ayrıca Suriye’deki Esad rejiminin çöküşünü de ele aldıklarını kaydeden Netanyahu, "Eğer bugün Suriye’deki herhangi bir güç, İsrail’in diğer düşman güçlerin Suriye’yi İsrail’e saldırmak için bir üs olarak kullanmasına izin vereceğine inanıyorsa, büyük bir yanılgı içindedir. İsrail, Suriye’nin güneybatısında herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasını önlemek için harekete geçecektir" diye konuştu.

Lübnan konusunda da görüşmeler olduğunu söyleyen Netanyahu, "İsrail ateşkese ve Kasım ayında vardığımız mutabakatlara bağlıdır ve Lübnan hükümetinin de aynı şekilde kararlı olmasını beklemektedir. Hizbullah silahsızlandırılmalıdır. İsrail bu işi Lübnan ordusunun yapmasını tercih eder. Aksi takdirde İsrail yapması gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de dahil olmak üzere "düşmanca davranan uluslararası kurumları" da görüştüklerini söyledi. İsrail’e karşı hukuk savaşına karşı koyma çabalarını koordine etmeyi ele aldıklarını bildirdi.

"Başkan Gazze’nin geleceğinin ne olması gerektiği konusunda da çok cesur davrandı"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise, Trump’ın "açık ve net konuşan, meseleler hakkındaki görüşlerini açıkça ortaya koyan bir adam" olduğunu vurguladı. Trump’ın net olduğu ilk konunun esirlerin eve dönmesi ve serbest bırakılması olduğunu kaydeden Rubio, "Bu olmak zorunda. Bu isteğe bağlı değil. Başkan Gazze’nin geleceğinin ne olması gerektiği konusunda da çok cesur davrandı" dedi.

"İran, her terörist grubun, her şiddet eyleminin arkasındadır"

Trump’ın fikilerinin yorgun fikirler olmadığını söyleyen Rubio, "Yeni olan bir şey, açıkçası ana hatlarını çizmek için cesaret ve vizyon gerektiren bir şey. Pek çok kişiyi şaşırtmış ve şok etmiş olabilir ama aynı döngünün tekrar tekrar yaşanması ve sonunda aynı yere varılması devam edemez. Başkan Trump, Hamas’ın bir hükümet ya da askeri güç olarak devam edemeyeceği konusunda çok net ve açıkçası Hamas şiddet kullanarak tehdit edebilen bir güç olarak durduğu sürece barış imkansız hale gelir. Bunun kökü kazınmalı, ortadan kaldırılmalı" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Suriye konusuna da değinen Rubio, "İstikrarı bozan bir gücün yerine başka bir gücün geçmesi olumlu bir gelişme değildir. Bunu çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İsrail dünyaya örnek teşkil etmektedir"

İsrail ve ABD’nin hedeflerinin aynı olduğunu vurgulayan Rubio, "Tüm bu zorlukların ortak teması İran’dır. Bölgedeki istikrarsızlığın tek başına en büyük gücüdür. İran, her terörist grubun, her şiddet eyleminin arkasındadır. Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Irak’taki şiddetin arkasında ortak bir tema var: İran. Ve bu konu ele alınmalıdır. Nükleer bir İran asla gerçekleşemez" diye konuştu.

ABD’nin İsrail’e olağanüstü saygı ve sevgi duyduğunu vurgulayan Rubio, "İsrail, çoğulcu bir toplum, serbest girişim ve demokrasi konusunda dünyaya örnek teşkil etmektedir. Orta Doğu’da daha fazla İsrail olsaydı, bölge çok daha güvenli olurdu" dedi.