Batı Şeria’nın El Halil kentinde evlerin üstünde bekleyen İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinlilere ateş açtı. Çatışmada anne ve çocuğu yaralandı.

İsrail ve Filistin birlikleri arasında çatışmalar sürüyor. Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Şühada Caddesi’nde Filistinliler evlerinin üstünde bekleyen İsrail askerlerine taş ve sopa atarken, İsrail askeri kalabalığa ateş açarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir anne ve çocuğu yaralandı. Filistinliler İsrail askerlerini engellemek için lastik yakarak sokaklara barikat kurdu.

El Halil’de şehit olan Yusuf İdris defnedildi

El Halil’de İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasına çıkan çatışmada 18 yaşındaki Yusuf İdris hayatını kaybetmişti. Bugün kentin merkezindeki çatışmalar devam ederken, İsrail askerleri tarafından şehit edilen İdris’in cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene katılan yüzlerce insan ellerinde Filistin bayrakları ile direnişi destekleyen sloganlar attı.