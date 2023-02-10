AFAD, UMKE ve uluslararası yardım ekipleri, Kahramanmaraş’ın Şazibey Mahallesi’ndeki Ebrar Sitesi Z Blok’ta gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarında Poyraz isimli vatandaşı depremin 102. saatinde enkazdan yaralı olarak çıkardı. Uzun süren uğraşlar sonucundan enkazdan çıkarılan 35 yaşlarındaki yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te bir kadın depremden 99 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Gaziantep’te bir kadın depremden 99 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrail ekibi, depremden 102 saat sonra 35 yaşlarındaki Poyraz isimli vatandaşı enkazdan yaralı olarak çıkardı.

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