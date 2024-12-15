Gebze ve Körfez ilçelerindeki köy içi yollarına dayanıklı ve sökülüp yeniden kullanma özelliği olan kilit parke taşı döşeniyor. Böylece kamu kaynakları yerinde kullanılarak, israfın önüne geçilmiş oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy içindeki yolları dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle kilitli parke taşlarıyla yeniliyor. Çalışmalarla hem yollar güzel bir görünüme kavuşuyor hem de parke taşlarının sökülüp yeniden kullanma özelliği ile israfın önüne geçilmiş oluyor.

Dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması dolayısıyla tercih edilen kilit parke taşları, ileride muhtemel altyapı çalışmaları veya iklimsel şartlar sebebiyle yollarda bozulmalar yaşansa bile, sökülüp yeniden kullanılabiliyor. Sökülen taşların başka yerlere de serimi yapılabiliyor. Böylece kamu kaynakları yerinde kullanılarak, israfın önüne geçilmiş oluyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze Hatipler Mahallesi’nde 8 bin metrekarelik kilit parke taşı serimi gerçekleştirdi. Körfez ilçesi Karayakuplu Mahallesi’nde ise altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, parke taşı döşenerek yenileniyor.