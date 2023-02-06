Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere bot, ayakkabı, çorap, pantolon ve kazak ile gıda maddeleri; belediye ekiplerince toplanarak paketlendi. İlçe meydanında tasnif edilen yardımlar, daha sonra belediyeye ait araçlarla yola çıktı.

Erzurum İspir Belediyesi ve İspir Kaymakamlığının depremzedelere yönelik düzenlediği yardım kampanyasına yoğun bir katılım sağlandı.

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