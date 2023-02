Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde gerçekleşen depremlerde 11 şehirde meydana gelen yıkım sonrası Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi İspir’de de halk, enkaz altında kalan vatandaşların bir an önce kurtarılması ve yardım sağlanması için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde gerçekleşen depremlerde 11 şehirde meydana gelen yıkım sonrası Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi İspir’de de halk, enkaz altında kalan vatandaşların bir an önce kurtarılması ve yardım sağlanması için seferber oldu.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun tarafından İspir’de başlatılan yardım seferberliği ile vatandaşlardan gelen ayni yardımlar Bizim Masa biriminde toplandı.

Belediye personelinin de canla başla çalışması neticesinde 2 gün içerisinde 5 tır yardım oluşturuldu. Depremde enkaz altında kalan insanları kurtarmak için İspir Belediyesinden, diğer kurumlardan ve gönüllü vatandaşlardan oluşan yirmi kişilik İspir Çoruh Arama Kurtarma Timi (İÇAK) oluşturuldu ve 5 tır yardım malzemesi ile birlikte Başkan Coşkun öncülüğünde deprem bölgesine gitti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesinde belirlenen Hatay bölgesinde arama kurtarma ve ayni yardım dağıtma çalışmaları gerçekleştiren yardım ekibi on günlük çalışmaların ardından İspir’e döndü.

Afetzedeler için yardım çalışmalarına devam edileceğini söyleyen İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgede mutfak çadırı kurmayı ve afetzedelere üç öğün yemek vermeği planladıklarını söyledi.

İspir halkının bu süreçteki kadirşinaslığını, vatanı ve milleti için nasıl seferber olduğunu kendi yazdığı ve seslendirdiği "Biz Türkiye’yiz"de anlatan Coşkun, her zaman İspirliler olarak depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Anadolu’nun bir köy okulunda öğretmenlik yaparken yaşadığı vatan ve millet sevgisiyle dolu duygularını teneffüs aralarında karaladığı "Biz Türkiye’yiz" şiirindeki dizelere aktaran ve şiir yarışmasında Türkiye birinciliği kazanan Coşkun, Kahramanmaraş depremi sonrası yaşanan acı hikayelerde ve birlik beraberlik seferberliğinde aynı duyguları yaşadığını dile getirdi.

"Büyük Türk milleti bu günlerde millet nasıl olunur, bunu dünyaya bir kez daha gösterdi"

Başkan Coşkun, şöyle konuştu:

"Türk insanındaki kardeşlik duygusunun en üst seviyede yaşandığı bu süreçte İspirli hemşehrilerimin canla başla büyük bir telaş içerisinde koşuşturması vatan ve millet kavramının her İspirli kardeşimde ete kemiğe bürünmüş bir halini gösteriyordu. Bu hal, Biz Türkiye’yiz’in tezahürü niteliğinde bir durum sergiliyordu. Gönül dünyamız buruk, mahzun. Çünkü asrın felaketi diye adlandırılan, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 kadar ilimizi, 10 milyon üzerinde vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi direkt etkileyen bir felaket; deprem. Bunun tanımı yok. Bunun tanımı; tabii ki tedbir çok önemli, tabii ki tedbir çok kıymetli. Tedbir, gelebilecek her türlü belanın, her türlü musibetin önünü keser. Ama bir de kader var. Vefat eden tüm kardeşlerime Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerine ve necip Türk milletine, büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Mensubu olmaktan son derece onur duyduğumuz büyük Türk milleti bu tür günlerde millet nasıl olunur, devletle el ele nasıl verilir, bunu dünyaya bir kez daha gösterdi. Milletime şükran duyuyorum. İspir halkıma şükran duyuyorum."

"Gözyaşının ve acının rengi herkeste aynı"

İspir halkının deprem sonrası seferber olduğunu dile getiren Başkan Coşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 Şubat gecesi karanlık bir güne uyandığımız o sancılı başlangıçtan bu güne, tüm hemşehrilerim bütün yüreğinizi ortaya koydu. Yani kundaktaki bebeklerimizden, ilkokul çağındaki yavrularımızdan, gençlerimizden, yetişkinlerimizden elleri öpülesi yaşlılarımıza kadar tüm İspir tek vücut oldu. İspirli kardeşlerimizin emanetini, Allah’ın izniyle ve yol arkadaşlarımızın da katkılarıyla bizatihi deprem bölgesine ulaştırdık. Oradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hemşehrilerimizin adına, dualarını da yükleyerek ulaştırdık. Belediyemizin öncülüğünde İspirli gönüllü kardeşlerimiz yaklaşık 20 kişilik bir kurtarma ekibiyle yani İspir Çoruh Arama Kurtarma Timi (İÇAK) diye adlandırdığımız o gönüllü ekiple orada büyük bir kahramanlık örneği ortaya koydular.

Sadece onlar mı? Memleketimizin birçok yerinden, hatta bir çok ülkeden. Bu şunu gösteriyor ki; gözyaşının ve acının rengi herkeste aynı. İnsani hassasiyetler herkesin yüreğinde aynı oranda vuruyor. Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Arama kurtarma çalışmalarının ardından ayrı bir süreç yaşanacağını dile getiren Coşkun, İspir olarak gereken desteği azami ölçüde sağladıklarını ve barınma ve gıda ihtiyacı konusunda herkesi devletinin yanında yer almaya ve yardımda bulunmaya davet etti.

"Nasıl bir millet olduğumuzun fotoğrafı çok net bir şekilde tüm insanlığın gözleri önüne seriliyor"

Başkan Coşkun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi önümüzdeki süreçte bir maraton var; bu maraton, deprem bölgesinde hala hayatını devam ettiren, yaşamak durumunda kalan kardeşlerimizin bundan sonraki süreçte karşı karşıya geleceği durumlar ve ihtiyaçları. En önemli ihtiyaç barınma ve gıda ihtiyacı. Biz büyük Türkiye coğrafyasının aşağı yukarı üç yüzde biri kadarız. Gücümüz ortada. İşte devlet biziz. Devletin kudretini, devletin gücünü, devletin merhametini, devletin sarıp sarmalamasının fotoğrafını aktarmaya çalışıyorum. Devlet bunu sadece 2 bin 400 kilometre kare yüz ölçümü olan İspir’de bu şekilde aktardı, bu şekilde taşıdı. Bir de bunu topyekun ülkemizin coğrafyasına yaydığımız zaman nasıl bir devlet, nasıl bir millet olduğumuzun fotoğrafı çok daha net bir şekilde tüm insanlığın gözleri önüne seriliyor. Bununla onur duyuyorum. İnanıyorum ki bütün Türk milleti de bununla onur duymaktadır. Önümüzdeki süre içerisinde inşallah sabah, öğlen ve akşam aş verebileceğimiz, oradaki hemşehrilerimizin bu anlamdaki ihtiyaçlarını bir nebze de olsa deprem coğrafyasının belli bir bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına bir çalışma içerisindeyiz. Çadırlarımızı kuracağız, mutfağımızı kuracağız. Gönlü memleket ve millet için atan benim kıymetli hemşehrilerim de bu konuda beni yalnız bırakmayacaktır.

Yine 6 Şubat’tan bugüne İspir halkı ve İspir esnafı muazzam bir kadirşinaslık ortaya koydu. Aynı şekilde mutfak kurup aş vereceğimiz oradaki kardeşlerimizin sofrasına bu çalışmada, benim kıymetli İspirli esnaf kardeşlerimin ve kıymetli İspir halkının, elleri öpülesi İspir halkının yine bu organizasyonda da bizimle birlikte yine yan yana olacağından en ufak bir şüphe duymuyorum. Allah nasip ederse, en kısa zamanda dualarla buradan yola çıkıp deprem bölgesinde AFAD’ın uygun gördüğü herhangi bir noktada Allah’ın izni kuvvetiyle bu hizmeti de ayağa kaldıracağız. Ve bir çok kardeşimizin sofrasına vesile olacağız aş inmesi adına. Bu mübarek günlerin yüzü hürmetine Yüce Allah’ın izzeti, ikramı ve merhameti üzerimizden eksilmesin. Allah-u Teala böylesi sıkıntılı günleri sadece Müslüman Türk milletinin, İslam dünyasının değil, tüm insanlığın üzerinden eksiltsin inşallah. Bizleri bu tür imtihanlarla yüz yüze getirmesin."