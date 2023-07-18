Erzurum’un İspir ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ziya Paşa Caddesi esnafı yerel yönetimin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyor.

İşyerlerinin öndeki yolların köstebek yuvasına dönüştüğünü dile getiren esnaf, belediye yönetimine defalarca iletmelerine rağmen yaşanan sorunun çözülmediğini dile getirdiler.

Vatandaş belediyeden şikayetçi

Geçtiğimiz gün topladıkları imzalarla mahallelerine hizmet isteyen ve belediye yönetimini sert şekilde eleştiren vatandaşlardan sonra esnafta verilen sözlere rağmen tamamlanmayan yollar için tepki koydu.

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’un çevre düzenlemesi için kendilerine söz verdiğini dile getiren esnaf, “Caddede çevre düzenlemesi yapılacağına dair başkanımız bizlere söz vermişti. Ancak aradan geçen süreçte caddelerde hiçbir çalışma yapılmadı. Görüntü kirliliğine de neden olan bölgede adeta gidecek yol bulamıyoruz. Çevre düzenlemesiyle birlikte yeşil alanlar oluşturulacağı söylendi. Hatta burada çardak yapılacaktı. Maalesef sözler hep lafta kaldı. Başkana sıkıntılarımızı defalarca iletmemize rağmen duyarsız kalmaya devam ediyor” diye konuştu.

Alt yapıya önem verilmeli

İspir Belediyesi’nin kültürel etkinliklere ağırlık verdiğini ifade eden esnaf, “Elbette sosyo-kültürel faaliyetler son derece önemlidir. Ancak alt yapı belediyecilikte esastır. Hava şartları nedeniyle alt yapı noktasında ki yetersizliğimiz açıkça ortaya çıkmıştır. En küçük bir yağışta işyerlerimiz sular altında kalıyor. Yerel yönetimin alt yapı konusunda ki çalışmalara ağırlık vermesini bekliyoruz” diye konuştu.