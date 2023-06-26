Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Soğancı yönetimindeki özel otomobil ile kalp rahatsızlığı bulunan Seyfi Akpancar’ı hastaneye götürmek için Devedağı grup yolundan İspir istikametine doğru giderken Zagos sınırları içerisinde Göydere mevkiinde kontrolden çıkarak 200 metre uçuruma yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan Seyfi Akpançar araçtan 100 metre uzaklığa fırlayarak kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüsü Yaşar Soğancı aracın yanında ağır yaralı olarak bulundu. Diğer yolcu İsmail Yavuz’un ise kolu kırıldı. Kendi imkanları ile yola çıkmayı başaran İsmail Yavuz yakınlarını arayarak kaza yaptıklarını söyledi. Olay yerine gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri çevre köylerden gelen vatandaşların yardımı ile kazazedelere ulaştı. Seyfi Akpancar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar hastaneye sevk edildi.

53 yaşında Seyfi Akpançar’ın yeni emekli olduğu İzmir’den köyde yaşayan annesinin yanına yerleşmeye karar vererek köye geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.