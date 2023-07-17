İspir Karşıyaka Mahallesi İzmitli Küme Evleri sakinleri başlattıkları imza kampanyası ile yetersiz olan belediye hizmetlerine tepkilerini dile getirdiler.

Mağduriyetlerini dile getiren bir metin kaleme alan ve imza kampanyası başlatan vatandaşlar, yıllardır ilçe belediyesi nezdinde hiç bir hizmet alamadıklarından yakınarak acil çözülmesi gereken sorunlarını ilgili mercilere duyurabilmek için bu yola başvurduklarını söylediler. Özellikle doğalgaz ve su şebekesi nedeniyle tahrip olan sokakların mahalle sakinlerini zor durumda bıraktığını belirten vatandaşlar, İspir Belediyesi’nin bir an önce sorunların çözümü ve hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında harekete geçmelerini beklediklerini dile getirdiler.