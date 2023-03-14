İspir Belediyesi ve Erzurum Ticaret Borsası tarafından İspir’de hayata geçirilen soğuk süt zinciri projesi hayvancılıkla uğraşan süt üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Meclis Üyesi Paşali Aka ve Muhtarlar Dernek Başkanı Yaşar Dursun ile birlikte Çörmeli bölgesindeki süt üreticilerini ziyaret ederek süt toplama faaliyetlerine katıldı.

Üreticiler ile sohbet eden Başkan Coşkun, Belediye olarak her zaman üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İspir üretken belediyecilikte öncü

Bu proje sayesinde bölge halkının çok iyi bir kazanç sağlamaya başladığını ve çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Coşkun, Çalışmanın üretime, üretimin kazanca dönüşmesi adına insan odaklı, insana dokunan çok kıymetli bir projeyi, hayata geçirmek adına yola çıktıklarını söyledi.

Başkan Coşkun, konuşmasını şöyle tamamladı: “Çalışma üretime, üretim kazanca dönüşünce insanların da yüzü gülüyor. Yeter ki biz üretelim, yeter ki iyi niyetli olalım, yeter ki devlete tutunalım, yeter ki vatandaş olduğumuzu unutmayalım. Yaşadığımız her noktada bu coğrafyanın neresi olursa olsun, oradaki imkanlar neyi talep ediyorsa hizmet için, o talep edilen hizmetler mutlaka o vatandaşın ayağına geliyor. Şu anda devlet vatandaşının ayağında. Kaymakam devlet, belediye başkanı devlet, çalışanları devlet. Vatandaşın ürettiğini devlet bizatihi kapısından alıyor, kazanca dönüştürüyor, üretime destek veriyor ve bun büyümesi için de elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Onun için, Rabbim devletimizle, milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın.”

Proje ile ilgi açıklamalarda bulunan İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, projenin çok güzel bir hizmet sağladığını ifade ederek, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Poçanoğlu şöyle konuştu: “Öncelikli olarak güzel bir hizmetin meyvelerini almak üzere, başkanımız, muhtarlar dernek başkanımız, muhtarlarımız ve çalışanlarımızla birlikte buradayız. Gerçekten güzel bir gündeyiz. Verilen emeklerin karşılığının değerlenmesi, katma değer oluşturması noktasında güzel bir hizmet. Sizler aracılığı ile öncelikle başkanımıza, tüm çalışanlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Tabi ki bu işin en önemli ayaklarından biri de üreticilerimiz. Çok güzel bir tesisteyiz. Muhtarımız burada, ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Çalıştınız, ürettiniz ve inşallah karşılığını bu hizmetler vesilesi ile daha fazlasını alacaksınız. Ülkemizin, milletimizin sizlere ihtiyacı var. Üretene ihtiyacı var. Sizler bu noktada taşın altına elinizi tam anlamıyla koymuşsunuz. Hepimiz sizlere minnettarız.”

Daha önce sütlerinin değerinde satılamadığını ve zayi olduğunu ifade eden bölge halkı, kendilerine sağlanan bu hizmet sayesinde sütlerinin artık değer kazandığını ifade ederek, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.