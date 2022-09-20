19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İspir’de düzenlenen törenin ardından ilçedeki 11 gazi, Kaymakam Murat Acar ve Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve eşlerinin katılımlarında, akşam yemeğinde bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İspir’de düzenlenen törenin ardından ilçedeki 11 gazi, Kaymakam Murat Acar ve Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve eşlerinin katılımlarında, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Gaziler, programın hazırlanmasından ötürü Kaymakam Murat Acar’a ve Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’a teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdiler.

Yemekte bir konuşma yapan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, gazileri ve ailelerini selamlayarak kendileriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başkan Coşkun, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Şerefli varlıklarınızla çok anlamlı bir günde, birkaç kuşağın bir arada Gaziler Günü’nde kucaklaştığını görüyorum ben. Bunun bahtiyarlığını yaşıyorum. Ümit ediyorum ki sizler de aynı hassasiyeti taşıyorsunuzdur. Tabii millet olup kadim bir medeniyete sahip olmak bambaşka bir şey. Cümle şehitlerimizi Cenab-ı Hak rahmetiyle muhafaza etsin. Onlar önden gittiler. İnşallah Peygamber Efendimize komşudur onlar. Şehitlerimizin şefaati vardır ve şehitlerimizin şefaati de inşallah bizlere nail olur. Gazilerimiz şehitlerimizden farklı mı? Sizler hafızasınız. Yaşadığınız o süreci zamanlara devrettiniz, bizlere taşıdınız. Bu o kadar kıymetli, o kadar anlamlı ki. Bu devletin payidar kalmasında, omuz veren, kanıyla emek veren şehitler ve gazilerimiz. Onlarla alakalı ne söylesek kelimeler yetersiz kalır. Asker bir milletiz. Gazilik ve şehitlik de nasip işi. Gazilik ve şehitlik seçkin ve seçilmiş insanların işi. Bu gün de burada seçkin ve seçilmişlerle bir aradayız. Çok şahsiyetli, çok onurlu asker bir millete mensubuz ve büyük Türk milletinin bir ferdiyiz. Netice itibarı ile büyük Türk milletinin de vatandaşıyız. Hem milletimize mensubiyetimiz, devletimize de vatandaşlık kimliği ile bağlılığımızın teminatı şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Ben cümle şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Burada bulunan gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun.”

Başkan Coşkun’dan sonra İspir Kaymakamı Murat Acar, hazirunu selamladıktan sonra gazilere hitaben şöyle konuştu:

“Müslüman Türk milletinin en büyük alameti farikası ve en büyük hasletlerinden biri de; söz konusu vatanın bağımsızlığı, iyinin ayakta durması, namusu olduğu zaman bu milletin evlatları hiçbir zaman gözünü kırpmadan şehitliği, şehadeti göze alarak cepheye koşmuştur, hiç geri durmamıştır. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla bu memleketi, bu vatanı Anadolu’ya ayak bastığımızdan bu zamana kadar ayakta tutan siz değerli kahraman gazilerimiz gibi büyüklerimiz, ceddimiz, atalarımızdır. Şehitlik ve gazilik Müslüman Türk milleti için mukaddes makamlardır. Bizim inancımızda şu vardır ki; insan gazi olursa anadan doğduğu gibi, ilk günkü gibi tertemiz hayatına sıfırdan başlar. Bu kadar mukaddes bir makama sahipsiniz. Az önce gazimiz bana: “Kaymakam Bey bizi böyle bir yemekte buluşturarak onur verdiniz.“ dedi. Aksine siz bizim davetimize katılarak bize şeref verdiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Biz her zaman devlet olarak elimizden geldiğince şehit ailelerimizin, gazilerimizin, gazi ailelerimizin yanındayız. Bir probleminiz, bir sorununuz, bir meseleniz olduğu zaman kapımız, başkanımızın, bizim her zaman 7-24 açık. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince yanımızda olmaya hazırız. Tekrardan ben bu vatan için canını vermiş olan şehitlerimize Allah’tan rahmet ve kanını döküp yaralanmış olan, hastalanmış olan gazilerimize de Allah’tan şifalar diliyorum. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Gaziler Günü’nüzü kutluyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” dedi.

Program, gazilere hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sone erdi.