Erzurum’un İspir ilçesinde doğalgaz dağıtım çalışmaları için İspir Belediyesi ekiplerinin her türlü alt yapı desteği sağlamasına rağmen Palen Doğalgaz dağıtım şirketi ağır aksak çalışmaları ve ilgisiz tavırları ile vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Erzurum’un İspir ilçesinde doğalgaz dağıtım çalışmaları için İspir Belediyesi ekiplerinin her türlü alt yapı desteği sağlamasına rağmen Palen Doğalgaz dağıtım şirketi ağır aksak çalışmaları ve ilgisiz tavırları ile vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Kazı işlemlerini İspir Belediyesinin yaptığı ara sokaklara proje yok bahanesiyle firma tarafından kutu konulmuyor. İspirli vatandaşlar, “İspir Belediye yetkililerine duyarlı ve gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, Palen şirketini ise kınıyoruz. Bu mağduriyete bir an önce son verin. Şunun şurasında gaz verilemeyen bir kaç nokta kaldı. Yukarı mahalle ayazma bölgesi ve Esmek arkasında ki bir kaç bina kaldı. Bitirin şu çalışmaları da biz de size teşekkür edelim. Ama bu tavırlarınız devam ederse tepkimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz” diye konuştular.