Erzurum’un İspir ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Alt yapının yetersiz kaldığı ilçede esnaf işyerlerini basan suyu tahliye edebilmek için seferber oldu.

İspir Belediye’si yine sınıfta kaldı. Kısa bir süre önce ilçe merkezindeki yollarda asfalt çalışması yapılmasının ardından alt yapının yetersiz kalması yapılan çalışmaları tek kalemde sildi. Alt yapı çalışmalarına duyarsız kalan İspir Belediyesi yönetimi, bir çok noktada logarların bulunmaması nedeniyle vatandaşları adeta kaderine terk ediyor.

Vatandaşlar defalarca durumu belediye yetkililerine iletmelerine rağmen çözüm üretilmediğini dile getirerek, “Belediye başkanımız sürekli festival ve şenliklerle meşgul. Alt yapısı olmayan bir ilçede en küçük yağmurda bile vatandaşlar zor durumda bırakılıyor. Su baskınları balçıklar içerisinde kalıyoruz. İlçenin belli noktalarında yapılacak tahliyelerle bu sorun giderilebilir. Ancak bütçenin çoğu festival ve şenliklerle tüketiliyor” diye konuştular.